Gabriel Jesus presta homenagem a MC Kevin em comemoração de título

Gabriel Jesus comemorou o título no campeonato inglês com direito a goleada contra o Everton. Após a vitória, o atacante do Manchester City celebrou a vitória com uma homenagem a MC Kevin, que faleceu aos 23 anos ao cair do quinto andar do hotel em que estava hospedado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Nos encontramos algumas vezes em São Paulo e sempre me fez sorrir com a sua energia. Moleque do bem e coração bom! Que esteja em um bom lugar… Meus sentimentos à família e amigos! Descanse em paz”, escreveu Gabriel na legenda das imagens postadas no Instagram.

