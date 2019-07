Gabriel Jesus está vivendo romance com Julia Shiavi, ex de Nego do Borel

O jogador de futebol Gabriel Jesus está vivendo um romance com a modelo paulista Julia Schiavi, ex-namorada do cantor Nego do Borel, de acordo com informações do colunista Léo Dias, do UOL.

Segundo a reportagem, o casal está tentando manter a relação em segredo, mas os fãs já perceberam e estão questionando os dois nas redes sociais.

O casal, segundo o colunista, segue curtindo as fotos um do outros e Julia tem apagado comentários de quando perguntaram sobre Gabriel, mas não esconde algumas pistas, como no caso de uma foto dela ganhando um buquê de rosas.