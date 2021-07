Gabriel Jesus está fora da final da Copa América contra a Argentina

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta terça-feira (6) que Gabriel Jesus recebeu uma suspensão de dois jogos por causa da expulsão na vitória de 1 a 0 sobre o Chile, na última sexta-feira (2), em jogo válido pelas quartas de final da Copa América.

Com isso, o atacante está fora da decisão da competição entre Brasil e Argentina, que está programada para acontecer no próximo sábado (10), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Gabriel Jesus recebeu a punição por ter sido expulso após acertar o rosto do chileno Mena com sua chuteira.

