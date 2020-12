Gabriel Jesus e Kyle Walker testam positivo para covid-19 no Manchester City

O Manchester City anunciou nesta sexta-feira que o atacante Gabriel Jesus e o zagueiro Kyle Walker testaram positivo para covid-19, assim como dois funcionários, em um comunicado.

“Os quatro vão se isolar, de acordo com o protocolo de quarentena estabelecido pela Premier League e pelo governo britânico”, escreveu o clube, desejando uma “rápida recuperação”.

Os jogadores infectados com o novo coronavírus devem ficar isolados por pelo menos dez dias, o que significa que ambos vão perder pelo menos o jogo em casa com o Newcastle no sábado pela 15ª rodada, a partida como visitante contra o Everton no dia 28 pela 16ª rodada e o duelo de 3 de janeiro contra o Chelsea.

Se testarem negativo nessa ocasião, deverão conseguir voltar para as semifinais da Copa da Liga, contra o Manchester United, no dia 6 de janeiro.

