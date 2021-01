Gabriel Jesus admite que ficou devendo na Copa: ‘Não tive e não criei chances’

O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, acredita que a seleção brasileira poderia ter apresentado um desempenho melhor na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com ele mesmo incluído, por conta da qualidade do elenco. O time nacional caiu nas quartas de final para a Bélgica.

Jesus foi um dos mais criticados por sua atuação em 2018: com a camisa 9, não marcou nenhum gol no torneio, o que irritou muitos torcedores. O técnico Tite e os outros atletas da seleção buscaram defendê-lo ressaltando o seu papel tático de marcar a saída de bola adversária. Ainda assim, o próprio atacante fez uma autocrítica.

“Não tenho problema em falar. Sei o que aconteceu, sei que a gente poderia ter dado mais do que deu pela qualidade do elenco. Eu não perdi nenhum gol. Acho que também não criei ou tive chances”, afirmou Gabriel Jesus, em entrevista à TV a cabo ESPN Brasil.

Gabriel Jesus ainda afirmou que busca treinar para fazer mais arremates ao gol. “Eu sou um atacante que não chuto muito ao gol e isso me prejudica, sim. Hoje eu acho que estou caindo nisso de novo. Estava chutando mais, tanto que ano passado foi minha temporada mais artilheira no City, mas nessa temporada fiquei um período sem gols e sem chutar muito, mas estou trabalhando e voltando a marcar”, comentou o jogador de 23 anos.

O atacante marcou um gol no sábado, na partida do Manchester City contra o Cheltenham Town, pela Copa da Inglaterra. Na atual temporada, o brasileiro tem cinco gols em 16 jogos.

Veja também