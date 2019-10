Gabriel isenta o técnico Barroca e cobra mais dos jogadores do Botafogo

O zagueiro Gabriel não poupou críticas aos próprios jogadores do Botafogo após mais uma derrota, a terceira seguida no Campeonato Brasileiro. O time perdeu para o Fortaleza, por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite, no Castelão, na capital cearense.

“Temos que assumir a nossa responsabilidade. É preciso isentar a responsabilidade do Barroca. Precisamos nos doar mais para sair deste momento difícil. É uma tempestade que estamos enfrentando”, disse o jogador, após o jogo válido pela 22.ª rodada.

Nem mesmo os salários atrasados mudaram a opinião de Gabriel. Para o defensor, a culpa é toda do próprio elenco que completou quatro jogos sem vitória. “De forma alguma (o salário atrasado) está atrapalhando). A diretoria está lutando para resolver isso. É um momento difícil, mas não interfere em campo”, completou Gabriel.

A derrota deixou o Botafogo no limite da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, no 12.º lugar com 27 pontos, oito a mais do que a zona de rebaixamento. A equipe fará no domingo clássico com o Fluminense, às 16 horas, no Engenhão.