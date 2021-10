Gabriel Garay decide o título no ITF de Blumenau (SC) Gabriela Cho na final dos 16 anos

Pelo circuito mundial juvenil, Gabriel Garay está na final do ITF de Blumenau (SC) com pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis.

O atleta ADK derrotou o argentino Felipe De Dios por 6/0 6/1 e depois passou pelo mineiro William Norton por 6/3 5/7 5/3 e abandono. Ele encara na decisão o goiano Luis Felipe Miguel, principal favorito. Será a primeira final de Garay em torneios no circuito mundial juvenil.

No torneio de 16 anos com pontos no ranking sul-americano do Cosat, Gabriela Cho, de 14 anos, venceu rodada dupla e disputa a final. Campeã do Taroii Juniors Cup há duas semanas ela passou primeiro por Laura Badia por 6/3 6/0 e na semi derrubou Vitoria Campigotto por 7/5 6/1. Ela decide o troféu neste domingo contra Yasmin Costa. Cho é a número 21 do ranking sul-americano e Costa é a 39ª.

