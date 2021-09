Gabriel fala sobre contato com Crespo e outros estrangeiros do São Paulo: ‘Me receberam muito bem’ Volante uruguaio foi apresentado pelo Tricolor nesta sexta-feira (3) e comentou sobre a recepção recebida no clube a importância dos estrangeiros nesse processo

Recém-chegado ao São Paulo, o volante Gabriel foi apresentado pelo clube nesta sexta-feira (3). Após a apresentação, o uruguaio respondeu perguntas e falou sobre sua relação com o treinador Hernán Crespo, além da importância de estrangeiros entre os jogadores e membros da comissão técnica do Tricolor.

O volante revelou que já havia conversado com Hernán Crespo na primeira vez em que houve interesse do São Paulo em contratá-lo. Chegando ao Tricolor nesta semana, Gabriel contou que teve conversas com o técnico e aproveitou para elogiar seu estilo de jogo.

– Havia falado quando houve o interesse no passado. Agora, ele me recebeu e falamos um pouco no treinamento. Já vi seu estilo no Defensa y Justicia e me agrada. Sabendo o que ele foi como jogador e o que ele faz como técnico, eu sinto um orgulho de estar com ele – afirmou o volante.

Gabriel: “No meio de campo, posso atuar de volante à frente da zaga ou um pouco mais avançado. Há muitos bons jogadores na posição, e fui muito bem recebido por todos. Chego com muita gana, pronto para ajudar da melhor maneira possível!”#BigodónTricolor#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/gEaDwATJOk — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 3, 2021

Gabriel falou, ainda, sobre os estrangeiros do time. Com oito jogadores nascidos fora do país do elenco, além de uma comissão estrangeira, o volante revelou que isso foi um fator muito positivo de sua adaptação ao clube.

– Me ajuda muito na adaptação e me receberam muito bem, os argentinos me cercaram e me ajudaram. O professor e a parte de comissão me ajudaram e vão me ajudar nesses primeiros dias. É um futebol muito diferente, acho que a questão da intensidade pode me ajudar aqui.

No momento, o São Paulo vive um período de treinos e folgas. Sem jogos até o dia 12 de setembro, a equipe tem mais tempo para aperfeiçoar a tática e para aprimorar o físico, aproveitando, ainda, para descansar, coisa rara até o momento na temporada.







O Tricolor paulista volta a campo no dia 12 de setembro, para enfrentar o Fluminense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

