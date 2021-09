Gabriel é expulso após o apito final contra o América-MG e desfalcará o Corinthians em Dérbi Meia já havia recebido o terceiro cartão amarelo em campo, mas foi expulso por reclamar com a arbitragem na saída do gramado

O volante Gabriel está fora do clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (25), às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O atleta foi expulso mesmo após o apito final do empate em 1 a 1 do Timão com o América-MG, neste domingo (19), em Itaquera, após reclamar com o árbitro Sávio Pereira, por conta de um cartão amarelo recebido nos minutos finais da partida.

O amarelo para o atleta corintiano, inclusive, foi o único do jogo e já tiraria o meia do Dérbi, pois foi o terceiro consecutivo do jogador.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

Segundo o comentarista de arbitragem do Grupo Globo, o ex-árbitro Sálvio Espíndola Fagundes Filho, Gabriel terá que cumprir dois jogos de suspensão, por conta do amarelo recebido em campo, e do vermelho após a bola parar de rolar. Além disso, o camisa 5 corintiano corre risco de um gancho maior, caso seja levado à julgamento, e seja condenado, no plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

No Corinthians desde 2017, Gabriel foi atleta do Palmeiras entre 2015 e 2016, de onde saiu para defender o Timão. No primeiro turno do Brasileirão, no dia 12 de junho, ele foi o autor do único gol corintiano no empate em 1 a 1, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da competição nacional.

A equipe do Parque São Jorge terá a semana cheia para se preparar para o duelo contra o arquirrival, no próximo fim de semana, e, com isso, o técnico Sylvinho terá tempo para decidir quem será o substituto do camisa 5. Xavier e Cantillo surgem como principais opções, a princípio.

E MAIS:

Veja também