Gabriel do Borel une Bad Gyal e Anitta em novo single da cantora espanhola, ‘Bota Niña’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2024 - 21:36 Para compartilhar:

“Um dos produtores mais reconhecidos do Brasil”. É assim que a estrela da música espanhola Bad Gyal define o funkeiro carioca Gabriel do Borel, que assina sua nova faixa em parceria com ninguém menos que Anitta, ‘Bota Niña’.

A canção será lançada na próxima sexta-feira, 12 de janeiro, e chega com grande potencial de hit, com um tempero bem brasileiro, criando uma espécie de novo ritmo, chamado por eles de ‘brega ton’. Esse é o resultado de uma empolgante mistura de elementos que passeiam entre o reggaeton e o brega funk, gênero pelo qual Bad Gyal se declara apaixonada.

“Conheci o Gabriel do Borel e pude trabalhar com ele. Já pude ver muitas músicas que ele fez e também descobrir um pouco mais sobre esse gênero. Fizemos essa música à distância porque eu queria fazer um brega funk, eu me apaixonei por esse estilo há uns dois, três anos, e queria muito fazer um brega”, declarou Bad Gyal.

“Um dia fui a um estúdio e em cima de um loop, não tinha baterias, eu montei uma introdução e um coro, tentando fazer um coro de brega cortadinho, simples, com poucas palavras”, contou a cantora espanhola.

E continuou: “Quando tive a ideia, a demo terminada, eu disse: ‘Tenho que escrever para o Gabriel do Borel, para que coloque alguns sons de bateria e tambores autênticos do brega. E um pouco à distância, pude experimentar com esse gênero. E com quem melhor do que o Gabriel do Borel, que é um dos produtores mais reconhecidos do Brasil?”, completou a artista, relembrando o início da parceria.

Início da parceria

Gabriel e Bad Gyal começaram o contato pela internet e chegaram a se encontrar pessoalmente quando a cantora esteve no Brasil para um show. Na ocasião, participaram juntos de um song camp e curtiram algumas baladas paulistas.

“A Bad Gyal sempre postava ouvindo as minhas músicas e quando vi isso, achei o máximo. Então, comentei uma das publicações usando um emoji. Foi quando ela fez o convite para fazermos um trabalho juntos. E quando eu topei, conversamos um pouco sobre essa paixão dela pelo brega funk e já tinha até a ideia inicial. Peguei todo o material e acrescentei aquele toque brasileiro com umas linhas melódicas, e usei a mistura com o reggaeton para não perder totalmente a identidade dela”, acrescentou o artista.

O passo seguinte seria convidar Anitta para a parceria, uma sugestão de Gabriel do Borel para apimentar ainda mais a canção.

“Fiquei muito feliz quando a Anitta topou fazer parte desse projeto com a gente, porque é uma música em que estamos apostando muito. Me sinto muito honrado por estar ao lado de duas artistas, de mulheres poderosas e talentosas como elas, propagando gêneros brasileiros como o brega funk para o mundo. Em especial, por saber o quanto elas confiam e gostam do meu trabalho. Tenho certeza que o público vai sentir a vibe boa que trouxemos para essa parceria e vai curtir muito ‘Bota Niña’”, acrescenta o funkeiro, que dividiu a produção também com El Guincho, Leon Krol (LNK) e Danny Wolf.

“Vocês já imaginaram que incrível Bad Gyal e Gabriel do Borel juntos? Eu to amando fazer parte desse trio, gente! Feliz de fazer parte desse projeto da Bad Gyal! Essa é uma das músicas preferidas, que gravei recentemente, mesmo que eu seja o feat. E vocês vão amar, eu tenho certeza. Eu sei disso! Então estou asiosérrima”, garante Anitta.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gabriel do Borel (@djgabrieldoborel)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias