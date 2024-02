Gabriel do Borel comemora apresentação do Brega Funk no Premio Lo Nuestro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/02/2024 - 21:34 Para compartilhar:

A 36ª do “Premio Lo Nuestro”, um dos mais importantes da indústria fonográfica latina, aconteceu na última quinta-feira, 22, em Miami. E teve dobradinha de produções assinadas pelo DJ Gabriel do Borel, que comemorou o sucesso do funk brasileiro.

O primeiro single no evento veio com a apresentação de Anitta, que levou para o palco do evento o sucesso “Mil Veces”. Em seguida, “Bota Niña”, parceria dos artistas com a cantora espanhola Bad Gyal, ditou o ritmo da premiação.

“Foi a primeira vez que o Brega Funk ganhou destaque numa apresentação internacional. Estamos quebrando barreiras mostrando a nossa cultura para o mundo. Isso é muito importante para nós artistas brasileiros”, comemorou Gabriel do Borel.

“Fico muito feliz e grato por ver o nosso funk, que já foi tão marginalizado se destacando dessa forma!”, contou o DJ, que foi o responsável pelo encontro de Bad Gyal e Anitta na canção “Bota Niña”.

“A Bad Gyal já acompanhava e curtia o meu trabalho. Quando me chamou para fazermos uma música juntos, topei na hora. E para acrescentar um tempero a mais, tive a ideia de chamar a Anitta, que também embarcou junto com a gente nessa e foi maravilhoso! E hoje ver nosso hit embalando um evento tão importante para o mercado musical latino, é muito especial!”, acrescentou.

