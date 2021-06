Gabriel diz que empate do Corinthians em Dérbi foi fruto de ‘trabalho, resiliência e sabedoria’ Ex-palmeirense, volante corintiano marcou o gol do Timão no 1 a 1 contra o Palmeiras, neste sábado (12)

Gabriel foi à rede pela primeira vez na temporada no empate do Corinthians em 1 a 1 contra o Palmeiras, neste sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O volante, que vestiu a camisa palmeirense entre 2016, quando foi campeão nacional, e 2017, marcou pela primeira vez contra o seu ex-clube, que havia aberto o placar no Dérbi deste fim de semana.

No Timão desde 2018, o camisa 5 chegou ao seu sétimo gol com pelo clube do Parque São Jorge elogiou a equipe, mas afirmou que o foco era a vitória no clássico.

– Trabalho, resiliência e sabedoria. Isso é o foco, a equipe está de parabéns. Queríamos a vitória, jogamos para vencer, fizemos um grande jogo, tivemos chance para sair vitorioso, mas saímos com um ponto. A equipe se entregou, batalhou, esse é o espírito. São quatro pontos de sete no campeonato. De nove, desculpa. Queríamos mais, mas a equipe está de parabéns – disse o jogador ao Premiere, na saída de campo.

O Corinthians empatou a segunda partida consecutiva, na última quarta-feira (9) o time havia ficado no 0 a 0 contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, quando foi eliminado na competição nacional.

Ainda com um início de trabalho sem grandes resultados, Gabriel elogiou o começo de Sylvinho pelo Alvinegro.

– O trabalho do Sylvinho está sendo bem-feito, a equipe organizada, as chances de ganhar vão ser maiores.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (16), às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, em Itaquera.

