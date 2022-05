Gabriel Dias recebe o terceiro cartão amarelo na Série B e desfalca o Vasco contra o Brusque Lateral-direito foi advertido contra o Guarani. Weverton deverá ocupar o posto na posição

Após empatar com o Guarani na Arena da Amazônia, o Vasco volta para o Rio de Janeiro com um ponto na bagagem, mas também com um jogador suspenso. O lateral-direito Gabriel Dias recebeu o terceiro cartão amarelo na Série B do Campeonato Brasileiro e, assim, desfalca a equipe contra o Brusque, na semana que vem.





O jogo contra a equipe de Santa Catarina será na próxima quinta-feira, em São Januário. Sem o habitual titular do lado direito da defesa, Weverton deverá começar a partida. Léo Matos é outra opção para Zé Ricardo.

Por outro lado, o Cruz-Maltino terá dois retornos para o duelo da semana que vem: o volante Yuri e o meia-atacante Nene cumpriram a suspensão automática contra o Guarani e estarão novamente à disposição. O retorno deles é natural.

