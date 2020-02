Gabriel comemora artilharia e exalta elenco do Flamengo após goleada

A ideia do técnico Jorge Jesus era poupar todos os titulares do Flamengo para a estreia na Taça Rio, diante da Cabofriense. Mas o atacante Gabriel quis ir para o jogo. No time reserva, ele brilhou ao marcar três gols na goleada por 4 a 1. Com o hat-trick, ele levou a bola para casa e, agora, assumiu a artilharia do Campeonato Carioca.

“Eu estou feliz, muito motivado e a bola está entrando. Mas o time todo está jogando bem, tanto que hoje entraram muitos que não vem entrando e se deram muito bem. Importante o Flamengo tem um grande elenco”, comentou o artilheiro da noite, que antes de marcar seus gols deu a assistência par Michael abrir o placar. Agora são nove gols em sete jogos nesta temporada.

Além de Gabigol, apenas Willian Arão foi escalado, porque ele não poderá enfrentar o Junior Barranquilla, quarta-feira, na Colômbia, pela estreia do time carioca na Copa Libertadores. Ele foi expulso na final da Recopa Sul-Americana e terá que cumprir suspensão automática. O Flamengo vai começar a defender o título do ano passado.

O meia Diego achou importante a escalação dos jogadores que estavam de fora. “Na verdade, alguns têm tido chance de entrar durante os jogos como eu, o Pedro e o Vitinho. Mas muitos não têm esta oportunidade e perdem o ritmo. Por isso, achei muito válida esta opção do mister”, falou Diego.

O lateral Renê também fez um comentário parecido. “É importante porque muita gente que não vem jogando, pode correr. Não fomos bem no primeiro tempo, mas depois o time se ajeitou e marcou os gols para esta grande torcida”, comentou.

Pelo Carioca, o time volta a campo no sábado, dia 7, diante do Botafogo, de novo, no Maracanã, válido pela segunda rodada da Taça Rio.