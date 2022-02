Gabriel Casagrande e Gabriel Robe são pole na 1ª etapa da Stock Car em Interlagos

Gabriel Casagrande começa a temporada de 2022 da Stock Car na frente. Atual campeão da categoria, o piloto fez o tempo de 1min40s377 e largará na pole na Corrida das Duplas, realizada neste domingo, em Interlagos. Apesar de ser uma etapa disputada em parceria, a definição do grid de largada é feita apenas pelos pilotos titulares. Com a primeira colocação, Casagrande já soma os dois primeiros pontos da temporada.

A Corrida das Duplas abre o ano da Stock Car em 2022 em Interlagos. Na prova, os pilotos titulares disputarão a primeira corrida e os convidados a segunda. As duas terão duração de 30min + 1 volta. Haverá 5 minutos de intervalo entre elas.

Melhor piloto de 2021, Gabriel Casagrande começou a atual temporada mostrando que nada mudou. Na primeira parte da classificação, Casagrande conseguiu ditar o ritmo do Q1 e se garantiu com tranquilidade entre os 15 melhores, que seguiram para a segunda parte da classificatória.

No Q2, Guilherme Salas apareceu como o carro a ser superado, quando fez a marca de 1min40s495 e ficou em primeiro. Apesar do bom tempo de Salas, Gabriel Casagrande não deixou por menos e seguiu para a fase decisiva do treino de classificação com o segundo melhor tempo, apenas 0s027 atrás do líder.

Na disputa do Q3, que é feita entre os seis melhores pilotos, Casagrande não deu chances. Mesmo com a pressão imposta por Salas e a experiência de Thiago Camilo, o atual campeão da Stock Car fez a marca de 1min40s377 e ficou com a pole position.

Grid de largada da Corrida das duplas:

1º – Gabriel Casagrande/G.Robe

2° – Felipe Lapenna/S. Ramalho

3º – Thiago Camilo/De. Dirani

4º – Guilherme Salas/R.Reis

5º – Galid Osman/E.Elias

6º – Julio Campos/M. Muller

7º – Daniel Serra/A Farfus

8 – Gaetano di Mauro/G. Bortoleto

9º – Marcos Gomes/B. Cavalero

10º – Felipe Massa/T.Glock

Saiba mais