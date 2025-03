Gabriel Bortoleto lamenta erro no início da prova e já pensa em Suzuka: ‘Seguimos em frente’

Em busca de uma corrida de recuperação após largar em 19º no grid do GP da China, Gabriel Bortoleto viu seus planos naufragarem logo na primeira volta, quando brigava por posição com Oliver Bearman, da Haas, e rodou, o que o obrigou a ir para os boxes trocar os pneus, caindo para a última posição.

“Tentei passar o Bearman e ele fez jogo duro, normal. Fui para o lado sujo da pista ao tentar ultrapassagem, tive de frear e rodei. Luta de primeira volta. Infelizmente, foi um erro”, afirmou o brasileiro à Band. “Depois da primeira volta, foi tudo sobre recuperação e obter o máximo de informações possíveis a respeito do carro.”

Apesar do início desanimador no circuito de Xangai, o piloto brasileiro conseguiu completar sua primeira corrida na Fórmula 1, já que havia abandonado na Austrália, e cruzou a linha em 17º, à frente do companheiro de Sauber, o experiente Nico Hülkenberg, que também sofreu com o carro e teve sua prova comprometida com os danos sofridos após sair da pista, passando no meio-fio e no cascalho.

“Embora a posição não fosse favorável, foi bom poder continuar e terminar minha primeira corrida. Aproveitei como uma chance de aprender mais sobre o gerenciamento de pneus e poder observar como está o nosso ritmo em comparação com os outros”, comentou Bortoleto.

Apesar do fim de semana pouco produtivo para a Sauber, Gabriel Bortoleto acredita em melhores resultados no decorrer da temporada e já mira a próxima etapa, o GP do Japão, revelando um estímulo extra para correr no circuito de Suzuka.

“Definitivamente não foi a corrida ideal, obviamente queria que este fim de semana fosse mais positivo”, lamentou. “Seguimos em frente e voltamos para a fábrica para analisar o aprendizado nessas duas corridas e nos preparar para Suzuka. Estou realmente ansioso para correr lá, porque (é uma pista em que) pratiquei muito no simulador e que agora poderei pilotar de verdade.”