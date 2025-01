Gabriel Bortoleto finaliza segundo dia de testes com a Sauber em Barcelona

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que representará o País na Fórmula 1 em 2025, falou nesta quinta-feira nas redes sociais sobre seus últimos testes com a Sauber, sua nova escuderia. O paulista de 20 anos se disse satisfeito com o desempenho nos dois dias de atividade desta semana em Barcelona, na Espanha.

“Fala, pessoal. Gabriel aqui, dois dias finalizados de testes aqui em Barcelona. Muito feliz com os resultados, fizemos bastante voltas. Em Ímola estava chovendo, então, acabamos salvando todas as voltas, sets de pneus e tudo pra Barcelona. A gente aproveitou bastante aqui. Muito feliz, pronto pra temporada. Conto com apoio de todos vocês. Vamos pra cima, vamos Brasil”, disse Bortoleto em seu perfil no X.

Na semana passada, o brasileiro realizou testes com a Sauber, em Ímola, na Itália. Esta foi a segunda vez que Bortoleto foi à pista com o carro. No final de 2024, ele havia participado de atividades no circuito de Abu Dabi.

Bortoleto será o primeiro brasileiro a pilotar um Fórmula 1 desde 2017, com Felipe Massa. Ele conquistou o título da Fórmula 3 logo no seu ano de estreia, em 2023, e repetiu o feito ao ser campeão da Fórmula 2, em 2024. A temporada da Fórmula 1 começa em 16 de março, no GP da Austrália.