Gabriel Araújo bate recorde mundial nos 50 metros estilo borboleta

O nadador paralímpico Gabriel Araújo voltou a fazer história na manhã desta quinta-feira (22) ao bater o recorde mundial da prova dos 50 metros estilo borboleta, classe S2 (comprometimento físico-motor), no primeiro dia do Campeonato Brasileiro de natação, competição que reúne 261 atletas até o próximo sábado (24) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

O feito foi alcançado porque o mineiro completou a prova em 52s96, superando os 53s80 registrados no World Series de Sheffield (Inglaterra) em março. A competição nacional atende a todos os critérios estabelecidos pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla inglês), mas o recorde do mineiro ainda necessita ser homologado pela World Para Swimming (WPA), entidade que rege a natação paralímpica mundial.

“Estou muito feliz com o recorde. Treino muito forte para melhorar cada vez mais. Eu me sinto honrado e emocionado por conseguir tantas marcas no Centro de Treinamento Paralímpico. Isso mostra que estou no caminho certo. E, apesar de não fazer parte do Mundial, o tempo que fiz nos 50 metros borboleta mostra que estou bem preparado para a competição em Manchester”, declarou o atleta de 21 anos, campeão paralímpico nos 50 metros costas e nos 200 metros livre nos Jogos de Tóquio.

Gabriel é um dos 29 brasileiros convocados para o Mundial de natação paralímpica, que será disputado em Manchester (Inglaterra), entre os dias 31 de julho a 6 de agosto.

