Gabriel acredita em bons resultados do Corinthians em duelos fora de casa: ‘Estamos no caminho certo’

O Corinthians terá dois jogos consecutivos fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Após empatar os dois últimos duelos na Neo Química Arena, contra São Paulo e Internacional, o Timão visita Chapecoense e Fortaleza.

Ainda que tenha começado no banco de reservas o duelo contra o Colorado, no último sábado (3), Gabriel é um dos pilares do meio-campo corintiano, com o técnico Sylvinho, e acredita que pode voltar para São Paulo com bons resultados e melhores posições na competição.

– Equipe está no caminho certo trabalhando forte, temos dois jogos fora de casa, mas que temos totais condições de fazer grandes pontos, buscar, porque Campeonato Brasileiro é assim, jogo a jogo, cada jogo uma decisão, e a gente sabe que tá muito equilibrado. Uma e duas vitórias, nos dá condições melhores no campeonato e tenho certeza que estamos no caminho certo – destacou o volante à Corinthians TV.

Mesmo com o Corinthians tendo conquistado dois nos últimos seis pontos conquistados, jogando em sua arena, o camisa 5 destaca que ambos os confrontos foi o Time do Povo que esteve mais perto de sair vencedor.

– Dois jogos grandes, dois times que tem expressão, equipe faz dois bons jogos, acredito que poderia ter saído com resultados melhores, as melhores chances nas duas partidas foram as nossas, mas infelizmente saímos com dois empates.

O Timão encara a Chape na quinta-feira (8), às 21h30, na Arena Condá, depois joga contra o Leão do Pici,no domingo (11), às 20h30, no estádio do Castelão.

Gabriel tem um gol marcado neste Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

