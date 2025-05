O gabinete de segurança de Israel se reunirá neste domingo (4) às 16H00 (13H00 de Brasília), indicou à AFP um funcionário do governo, após um ataque com mísseis ao principal aeroporto do país e após a imprensa informar sobre uma expansão da ofensiva israelense em Gaza.

Os meios de comunicação israelenses divulgaram no sábado que o gabinete de segurança se reuniria para aprovar um plano para ampliar a ofensiva militar na Faixa de Gaza, com ordens de convocação para dezenas de milhares de reservistas.

reg-mj/meb/pc/yr