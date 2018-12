Gabinete de Intervenção entrega equipamentos para estado do Rio

O Gabinete de Intervenção Federal (GIF), na segurança pública do Rio, fez hoje (19), no Aterro do Flamengo, na zona sul, a entrega de viaturas, armamento, coletes à prova de balas e munições para as polícias Civil, Militar, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e Corpo de Bombeiros. No total, serão adquiridas 2.680 viaturas.

Somente a PM, responsável pelo policiamento ostensivo e repressivo, recebeu 852 novas viaturas para o policiamento ostensivo e repressivo, com verba da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), além de 60 fuzis e 43.205 munições doados pela fabricante de armas brasileira Forjas Taurus.

De acordo com o GIF, os empenhos financeiros são 63% dos recursos de R$ 1,2 bilhão destinados pelo governo federal para a intervenção na segurança pública, iniciada em fevereiro deste ano. Atualmente, os empenhos somam R$ 757.038 milhões. Estão em processo de licitação mais R$ 442.961 milhões. Os valores foram ampliados, nessa segunda-feira (17), com a realização de uma licitação para a compra de três helicópteros, dois para a Polícia Civil e um para o Corpo de Bombeiros.

A meta da intervenção federal é comprar 3.885 veículos para reequipar os órgãos de segurança pública e a Seap. Ainda há licitações para esses itens em andamento. A previsão é bater a meta até o fim da intervenção no dia 31 deste mês. Dentro do esforço empregado pelo GIF para reequipar as secretarias sob intervenção federal , somam-se as 265 rádio-patrulhas entregues em abril e que foram compradas com recursos do governo estadual.

O interventor federal na segurança pública do Rio, general Braga Netto, não quis falar com os jornalistas sobre a entrega dos equipamentos, mas no discurso durante a cerimônia avaliou a importância “da integração entre os órgãos sob intervenção e parceiros para que a entrega fosse realizada com sucesso para as forças de segurança do estado”.