Gabigol vira alvo de piadas nas redes sociais ao passar em branco pela Seleção Brasileira contra o Equador Os rivais aproveitaram a atuação do atacante do Flamengo para ironizar o jogador

Representante do Flamengo na Seleção Brasileira, Gabigol não teve a noite dos sonhos no Beira-Rio, em Porto Alegre. Titular no comando de ataque diante do Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o atacante passou em branco nesta sexta-feira. Acostumado com provocações de rivais, o camisa 9 virou alvo de brincadeiras na internet após o término da partida.

Torcedores relembraram a passagem apagada de Gabigol na Itália. Além disso, compararam as atuações do atacante com a camisa do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Confira a reação dos torcedores na web.

jesus pra gabigol:

“eu dei certo na europa e vc?” pic.twitter.com/MxGfVKvxBL — vitoria (@_vitoriasep) June 5, 2021

“Foi horrível, parecia que eu estava na Europa” Gabigol após ser substituído no Brasil — Todo dia um jogador mediano na Europa x Gabigol (@BetterThanGabi) June 5, 2021

vc sabia que richarlison já sofreu bullying? foi comparado com o tal do gabigol pic.twitter.com/p2RXOukjT6 — caio (@selokocezar) June 5, 2021

“Gabigol vai calar muita gente”

Vai mesmo, n gritei gol até agora — Kenin Lˢᵖᶠᶜ#renanday (@keninspfc) June 5, 2021

Gabigol que esperavam na Seleção // Gabigol que está jogando pela Seleção pic.twitter.com/IRT9bLcia0 — Sala12 (@OficialSala12) June 5, 2021

– eai gabigol

– eai, agora é só gabi

– e o gol?

– perdi — Lana (@lanarenardffc) June 5, 2021

A vida é um jogo e nesse cassino clandestino o Gabigol perdeu. pic.twitter.com/yBKuR9cczZ — Renan (@0xyg3nX) June 5, 2021

