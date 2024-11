Gabigol vai ao Maracanã com camisa 10, que foi retirada do jogador pela diretoria do Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 23:36 Para compartilhar:

Depois de ser afastado pela diretoria do Flamengo e prometer estar presente para assistir à partida entre o clube carioca e o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol chegou ao Maracanã com a camisa 10. O número foi dado a ele após a aposentadoria de Diego Ribas, mas retirado depois que o atacante foi flagrado vestindo a camisa do Corinthians.

A ideia do jogador era estar presente no Setor Norte, tradicionalmente dedicado às torcidas organizadas do Flamengo. O ge.globo apurou, porém, que o staff do atacante mudou de ideia, por questões de segurança, e achou melhor que Gabigol assistisse ao jogo do camarote.

O jogador do Flamengo chegou a entrar no campo para acompanhar o aquecimento da equipe. Os torcedores rubro-negros também demonstraram apoio e carinho a Gabigol – que se despede do clube no fim do ano – com três bandeirões relembrando as conquistas do atacante. Um deles tem a frase “fechados com Gabigol”.

A mensagem faz referência aos atritos recentes (e antigos) do atacante com a diretoria do Flamengo. Ainda no gramado da Arena MRV, enquanto comemorava o título da Copa do Brasil conquistado sobre o Atlético-MG, Gabigol anunciou que não iria permanecer no Flamengo e fez duras críticas à diretoria.

O jogador se queixou do fato dos dirigentes rubro-negros terem “apertado a mão dele” dando um sinal positivo para uma renovação de contrato nos moldes que o atacante queria, por mais tempo, mas não terem assinado. Depois de acenar com um contrato de longo prazo, a diretoria voltou atrás diante das polêmicas do atacante e do baixo rendimento em campo. A situação estremeceu a relação das duas partes.

Com o impasse, o jogador ficou livre no mercado e encaminhou a ida para o Cruzeiro. Dois dias após o título da Copa do Brasil, o Flamengo divulgou uma nota afirmando que Gabigol estaria fora da partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, no que o jogador chamou de “decisão unilateral”.