Gabigol será julgado pelo STJD por cartazes na comemoração de gol contra o Vasco

Rio – Artilheiro do Flamengo e do futebol brasileiro em 2019, Gabigol será julgado pela Comissão Disciplinar do STJD devido a comemoração de um gol contra o Vasco, no dia 17 de agosto, em Brasília. No clássico, o jogador ergueu um cartaz dado por um torcedor que dizia “Hoje tem gol do Gabigol”.

O atacante foi denunciado no Artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e está sendo acusado de infringir o artigo 98 do Regulamento Geral de Competições da CBF, que diz: “Todas as ações promocionais que envolvam o campo de jogo e seu entorno, como a utilização de faixas, cartazes, apresentações e manifestações em geral, somente poderão ser realizadas com autorização expressa da DCO, mediante solicitação enviada em até 2 (dois) dias úteis antes das partidas”.

Caso seja punido, Gabigol pode ser multado de R$ 100,00 a 100 mil, com fixação de prazo para cumprimento da obrigação.