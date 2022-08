Gabigol se torna o 6º maior artilheiro da história do Brasileiro de pontos corridos

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 6:20 Compartilhe

Gabriel Barbosa segue escrevendo seu nome na história do futebol brasileiro. Neste sábado, ao marcar na vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2 a 0, em pleno Morumbi, o atacante se tornou o sexto maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, empatado com Borges, e o 18ª em todos os tempos.

Com apenas 25 anos de idade, o camisa 9 já soma 99 bolas na rede na principal competição do país. Revelado pelo Santos, estreou na Série A em 2013, marcando uma vez em 11 jogos naquela edição. O número, no entanto, não demorou a subir. No Brasileirão seguinte, foram oito tentos anotados, e em 2015, dez.

Sua primeira artilharia no campeonato aconteceu somente após o retorno da Europa, em 2018. Novamente defendendo o Peixe, marcou 18 vezes e terminou o Brasileiro no topo da lista de goleadores. Fato que se repetiria no ano seguinte, já na Gávea. Na ocasião, Gabigol ainda bateu seu recorde de gols, estufando as redes em 25 oportunidades.

Em 2022, Gabi tem tido números mais discretos. São apenas seis bolas na rede em 19 partidas. O suficiente, no entanto, para colocá-lo no topo da artilharia do time no Brasileiro, junto de Pedro, e muito próximo do centésimo gol na história da competição.

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS

– 2003/2022

1º – Fred – 158 gols

2º – Diego Souza – 130 gols

3º – Paulo Baier – 106 gols

Wellington Paulista – 106 gols

5º – Alecsandro – 102 gols

6º – Gabigol – 99 gols

Borges – 99 gols

8º – Rafael Moura – 95 gols

9º – Luís Fabiano – 85 gols

10º – Roger – 82 gols

Washington – 82 gols

