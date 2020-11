Gabigol retorna, mas não deve chegar 100% até jogo contra o São Paulo; Dome esclarece

Apesar da péssima atuação e da goleada de 4 a 0 sofrida para o Atlético-MG, o Flamengo teve pelo menos uma boa notícia na partida deste domingo, no Mineirão. Após 38 dias longe dos gramados, Gabriel Barbosa voltou a ser relacionado e a atuar com a camisa rubro-negra. O atacante entrou no segundo tempo no lugar de Pedro e disputou os 16 minutos finais do jogo.

No entanto, segundo Domènec Torrent, o retorno do artilheiro será gradual e a titularidade contra o São Paulo, na quarta-feira, não é garantida. Em entrevista pós-jogo, o treinador catalão explicou que Gabigol participou apenas de dois treinamentos antes da partida contra o Atlético-MG e ainda carece de ritmo (confira no vídeo acima).

– Tem de saber que o Gabigol só treinou dois dias. E muito leve, porque o perdemos por um mês. A cada dia está um pouco melhor, mas ainda não tem ritmo de treinamento e não está 100%. Quando o jogador clinicamente tem alta, tem de treinar. Não é automático um jogador ficar fora um mês e, em dois dias, poder jogar 45 minutos. Olhamos todos os treinamentos e sabemos o que estamos falando.

E MAIS:

Gabigol não entrava em campo desde 30 de setembro, na vitória de 4 a 0 sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores. Na ocasião, o atacante sofreu uma grave entorse no tornozelo e desfalcou o Flamengo por 11 partidas.

Para a partida contra o São Paulo, surge a dúvida de quem começará como titular no comando do ataque. Com Gabigol sem ritmo e Pedro na Seleção Brasileira, Domenèc pode dar mais uma oportunidade ao jovem Lincoln ou até improvisar Bruno Henrique como referência.

OUTROS DESFALQUES PARA QUARTA



Além de Pedro, o Flamengo terá mais uma série de desfalques para o confronto de quarta-feira. Everton Ribeiro e Isla são outros convocados para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Diego, Rodrigo Caio e Arrascaeta ainda se recuperam de lesão, enquanto Filipe Luís sentiu desconforto muscular na coxa diante do Atlético-MG e será reavaliado, nesta segunda-feira, e é dúvida.

A partida contra o São Paulo, válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, está marcada para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No sábado, às 21h30, o Rubro-Negro buscará recuperação no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-GO, novamente no Maracanã.

Gabigol entrou na vaga de Pedro (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

E MAIS:

Veja também