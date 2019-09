Gabigol rasga elogios a Arrascaeta após nova vitória do Flamengo: ‘Diferenciado’

Rio – Artilheiro do Brasileiro com 17 gols, Gabigol rasgou elogios ao companheiro Arrascaeta que fez o outro gol da equipe carioca na vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1. O resultado manteve o Flamengo como líder isolado do Brasileiro.

“Ele é diferenciado. São poucos craques que tem no futebol brasileiro, e ele faz coisas que realmente não estamos acostumados. É muito diferenciado. Faz gol de bicicleta, hoje fez um belo gol e ainda ia fazer outro golaço. Eu fiquei bravo que ele não passou a bola, mas acontece”, disse Gabigol.

Com o resultado, o Flamengo bateu um recorde no Brasileiro. Pela primeira vez da história, a equipe carioca conseguiu a marca de sete vitórias seguidas no torneio.