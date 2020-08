Gabigol pede calma com Domenèc no Flamengo: ‘Entender que é um novo trabalho’

Após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, nesta quarta-feira, no Maracanã, que soou como decepcionante, o atacante Gabigol pediu calma com o trabalho do técnico Domenèc Torrent no Flamengo. Apesar de não estar conseguindo resultados imediatos como aconteceu com Jorge Jesus, o jogador acredita que o time está no caminho certo e seguirá brigando por títulos em 2020.

“Temos que ter calma, fizemos um ano passado maravilhoso e vai ser difícil repetir. Temos que entender que é um novo trabalho e ter paciência. A gente vem treinando muito, temos que manter os pés no chão”, afirmou.

Gabigol ainda admitiu que o time não vem rendendo como esperado, mas acredita que os resultados logo voltarão ao que se acostumou a ver desde o ano passado, com o Flamengo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro.

“Somos um grande clube, com grandes jogadores que vão buscar o resultado até o final, como foi hoje. Não é o começo que a gente queria, mas estamos trabalhando muito e vamos buscar nossos objetivos. Vamos melhorar”, concluiu o atacante que voltou a marcar após jejum de seis jogos.

Por enquanto, em quatro jogos, o Flamengo tem apenas quatro pontos. No domingo fará o clássico com o Botafogo, às 11 horas, de novo no Maracanã.

