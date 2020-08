Gabigol marca de pênalti e Flamengo empata com Grêmio Confira o gol de pênalti marcado por Gabriel Barbosa que garantiu o empate para o Flamengo na partida contra o Grêmio, por 1 a 1, no Estádio do Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.