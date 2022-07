Gabigol manda beijo para adversário expulso e torcida brinca nas redes: ‘Rei do deboche’ Atacante sofreu falta, foi agredido e gerou o cartão vermelho para Jadson, do Juventude







O Flamengo vai vencendo o Juventude nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, o meia Jadson foi expulso após falta em Gabigol. Após ver o adversário expulso, o atacante do Flamengo mandou um beijo para o meio-campista do time gaúcho.

– Gabigol recebendo soco e mandando beijo simplesmente o rei do deboche – escreveu um perfil relacionado ao Rubro-Negro.

– Um deboche! Gabigol mandando beijo pro Jadson após a expulsão do volante do Juventude – comentou outra conta flamenguista.

– Se o Gabigol manda beijo pra mim eu fico apaixonada na hora – brincou uma torcedora do Flamengo.

O lance ocorreu aos 36 minutos da primeira etapa. Gabigol avançou com espaço, mas foi tocado por baixo por Jadson. Na sequência, o atacante do Flamengo levantou para tirar satisfação com o adversário, mas foi atingido no rosto pelo meia do Juventude.

