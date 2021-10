Gabigol, João Gomes e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Athletico-PR Após passar o último mês em branco, Gabi terá chance de voltar a marcar; João Gomes não atua desde 15 setembro e pode ganhar minutos com os desfalques de Diego e Thiago Maia

Neste domingo, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR no Maracanã, às 16h, em partida válida 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de garantir vaga na final da Libertadores, o Rubro-Negro vira a chave para a competição nacional e já entra em campo pressionado pela vitória. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Fla nesta tarde.

> STJD aceita denúncia, e Flamengo e Andreas serão julgados; entenda o caso

Gabigol: o artilheiro do Flamengo na temporada não balança as redes desde o dia 28 de agosto, quando fez três gols na goleada sobre o Santos. Além disso, o jogo contra o Athletico será o último de Gabi antes de se apresentar à Seleção Brasileira. Dessa forma, é provável que o camisa 9 queira voltar a marcar depois de ter passado o mês de setembro em branco.

Zaga: para a partida, o técnico Renato Gaúcho não contará com David Luiz, que está com uma lesão no adutor da coxa esquerda. Nesse sentido, é provável que Gustavo Henrique ganhe a posição. O zagueiro, inclusive, foi elogiado por David Luiz pela atuação contra o Barcelona-EQU e certamente entra em campo com moral.

> Veja a tabela do Brasileirão

Torcida: os rubro-negros puderam apoiar o Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores, mas ainda não tiveram a chance de ir ao Maracanã para um jogo do Brasileirão. Portanto, nesta tarde, os torcedores voltam ao estádio para empurrar o time a uma necessária vitória.

João Gomes: dentre os desfalques, o Flamengo não contará com Thiago Maia, que está em tratamento, e com Diego, que está com dores musculares. Dessa forma, o reserva imediato para a posição é João Gomes, que aparece como opção no banco de reservas. O volante não atua desde o dia 15 de setembro e pode voltar a receber uma oportunidade nesta tarde.

Postura: nos últimos dois jogos pelo Brasileirão, o Flamengo teve uma atuação abaixo do esperado e somou apenas um ponto. Dessa vez, fora o desfalque de David Luiz, o time entrará em campo com força máxima e deve apresentar o futebol que a torcida se acostumou a ver para ter boas chances de vencer o Athletic Paranaense.

E MAIS:

E MAIS:







Veja também