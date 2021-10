Gabigol iguala maior jejum de gols pelo Flamengo e preocupa ao sair de campo com dores No empate com o Athletico, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, atacante chegou a sete partidas pelo Rubro-Negro sem ir às redes

Em um jogo de emoções até o minuto derradeiro, o Flamengo ficou no empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Sem marcar, Gabigol viveu uma noite para esquecer, nesta quarta-feira, já que igualou o seu maior jejum de gols pelo clube e ainda deixou o gramado com dores no pé direito após dividida com Nico Hernández.

Dessa vez, Gabi não jogou os 90 minutos. Saiu aos 22 da etapa final depois de desabar no gramado, sem resistir às dores, e ser substituído por Pedro. Sem ir à rede, o camisa 9 chegou a sete partidas sem marcar.

A sequência de seca é similar à do ano passado, quando passou em branco diante das seguintes equipes: Bangu, Volta Redonda, Fluminense (em dois jogos seguidos), Atlético-MG, Atlético-GO e Coritiba.

O atual jejum, que tem compromissos pela Seleção Brasileira no meio, passou pelos confrontos contra os seguintes clubes: Grêmio (em dois jogos seguidos), Barcelona-EQU (em dois jogos seguidos), Athletico-PR, Cuiabá – o único em que o Fla não venceu – e Athletico (hoje).

Mesmo com o período de baixa, Gabigol é o artilheiro do Flamengo na temporada, com 27 gols marcados (em 34 partidas). Esta semana, inclusive, o camisa 9 respondeu a um torcedor que o havia cornetado nas redes sociais.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

O Flamengo ainda não divulgou o local exato das dores de Gabigol e se ele será reavaliado na reapresentação do elenco. E é bom destacar que o próximo compromisso do clube será já neste sábado, diante do Fluminense, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já a partida de volta das semi da Copa do Brasil, diante do Athletico, será na quarta-feira que vem, no Maracanã – é bom lembrar que não há o critério do gol qualificado no torneio de mata-mata.

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais