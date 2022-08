Gabigol fica perto de assumir artilharia brasileira na Libertadores

Estadão Conteúdo 03/08/2022 - 11:00 Compartilhe

Gabigol foi decisivo na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, na terça-feira, e ficou mais perto de alcançar uma marca importante no futebol brasileiro. O atacante anotou seu 28º gol na competição e está a um de igualar Luizão, maior artilheiro brasileiro da competição – marcou por Corinthians, São Paulo, Vasco, Atlético-MG e Grêmio, .

O ídolo do Flamengo tem larga vantagem sobre os jogadores ainda em atividade. O mais próximo de Gabigol é o companheiro de time Bruno Henrique, que se recupera de uma lesão grave no joelho, e tem 19 gols. Logo depois vem Rony, do Palmeiras, com 18. O maior artilheiro da Libertadores é o equatoriano Alberto Spencer, que anotou 54 gols entre as décadas de 1960 e 1970 com as camisas de Peñarol e Barcelona-EQU.

Com 23 gols em 2022, Gabigol sonha com uma vaga na Copa do Mundo deste ano, no Catar. O técnico Tite esteve presente na Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Corinthians e Flamengo. Serão 26 vagas, e não mais 23, para cada seleção no Mundial e o treinador brasileiro já disse que deve priorizar jogadores de ataque. A principal concorrência na seleção brasileira é justamente no setor ofensivo.

Gabigol já fez 14 partidas pela seleção no atual ciclo, mas marcou apenas três gols. A disputa por vaga ainda ganhou a concorrência de Pedro, seu companheiro de ataque no Flamengo, que voltou à boa fase. Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Vinicius Junior, Matheus Cunha, Gabigol, Hulk, Firmino e Gabriel Martinelli são alguns dos nomes para o ataque que buscam entrar na lista final do Brasil para a Copa do Catar.

Após a boa vantagem conquistada sobre o Corinthians, o Flamengo volta a campo no sábado, às 20h30, para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Confira abaixo os jogadores brasileiros com mais gols na Libertadores:

29 – Luizão

28 – Gabigol

25 – Palhinha e Fred

22 – Célio

21 – Jairzinho

19 – Bruno Henrique, Guilherme e Ricardo Oliveira