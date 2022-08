Gabigol está a um gol de superar marca histórica de Roberto Dinamite no Campeonato Brasileiro

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 9:30 Compartilhe

Gabriel Barbosa está a uma bola na rede de se tornar o jogador mais jovem a alcançar 100 gols no Campeonato Brasileiro. A marca pode ser alcançada neste domingo, uma vez que o camisa 9 está a serviço de Dorival Júnior para o jogo deste domingo, no Allianz Parque, entre Flamengo e Palmeiras, às 16h. A marca pertence a Roberto Dinamite.

Palmeiras x Flamengo: o que mudou desde o encontro no 1º turno

O ídolo do Vasco – que também é o maior artilheiro na história dos Campeonatos Brasileiros, com 190 gols – marcou o 100ª com 26 anos e 24 dias. Gabriel Barbosa completará 26 anos no dia 30 de agosto.

Dos 99 gols de Gabi no Brasileirão, 57 foram pelo Flamengo e 42 pelo Santos. Esta é apenas mais uma marca a ser alcançada pelo camisa 9, que já é o artilheiro do clube no Século XXI (126 gols), no Brasileirão por pontos corridos (57) e da Libertadores (27), entre outras tantas.

E MAIS:

Gabi em ação no Allianz Parque (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

GABI SÓ DISPUTOU UMA PARTIDA NO ALLIANZ PARQUE

Desde que chegou ao Flamengo, Gabigol é protagonista da equipe, inclusive nos confrontos com o Palmeiras, clube com o qual o clube tem rivalizado nas principais competições nacionais e sul-americanas.

E o desempenho individual é positivo: são seis gols em seis partidas. Contudo, se entrar em campo neste domingo, será a apenas o segundo jogo de Gabi, vestindo o Manto Sagrado, no Allianz Parque.

A única vez foi em 2019, pelo segundo turno do Brasileirão, quando o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 1. Em grande atuação, Gabriel Barbosa marcou dois gols e deu uma assistência para Arrascaeta.

E MAIS: