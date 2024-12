Gabigol e Rafaella Santos se hospedam em hotel no Japão com diárias de até R$ 180,9 mil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 20:43 Para compartilhar:

Irmã de Neymar Jr., 32 anos, Rafaella Santos, 28, e o craque do Flamengo Gabigol estariam hospedados no mesmo hotel de luxo durante viagem a Tóquio, no Japão, reacendendo rumores de que teriam reatado o romance.

A hospedagem escolhida pelos famosos, o Bvlgari Hotel Tokyo, conta com diárias de R$ 10,1 mil até R$ 41,5 mil aos fins de semana, e faz parte da rede de hotéis da grife italiana localizada em Chūō.

A influenciadora e o jogador tiveram um relacionamento conturbado entre idas e vindas. Eles ficaram começaram o romance em 2015, mas somente assumiram um namoro em 2017, e se separaram pela última vez em setembro do ano passado.

As suspeitas de que os dois famosos estariam revivendo o romance começaram após internautas notarem que ambos estão hospedado no mesmo lugar. É que o fotógrafo e filmaker de Gabigol publicou registros comendo na mesma mesa de restaurante que Diego Magio, amigo íntimo de Rafaella.

Diego, por sua vez, publicou fotos no mesmo hotel de luxo em Tóquio em que Gabigol foi fotografado poucas horas depois.

O quarto mais básico do estabelecimento custa R$ 10,1 mil aos finais de semana, com direito a cama de casal em um cômodo de 56 m² com vista para a cidade, com além do café da manhã incluso.

Já a suíte de R$ 41,5 mil possui dois quartos, sendo um com uma cama king size, e outro cômodo duplo, também com café da manhã incluso.

Agora, se o que o hóspede que é conforto e mordomia, será preciso desembolsar R$180,9 mil pela diária. O quarto mais luxuoso do hotel tem 400 m² e conta com elevador privativo, uma coleção de arte, uma sala de jantar, cozinha, academia particular, hidromassagem e closets.

