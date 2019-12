Gabigol é eleito o ‘Rei da América’ em 2019

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – O atacante do Flamengo, Gabigol, foi eleito o “Rei da América” em 2019, tradicional prêmio entregue pelo jornal “El País”. O brasileiro obteve 168 votos (45%) dos 372 jornalistas que participaram da votação e superou seus companheiros de equipe Bruno Henrique e De Arrascaeta, que completaram o pódio. Gabigol foi protagonista do clube rubro-negro na temporada e totalmente decisivo na final da Libertadores. Ao todo, ele foi o artilheiro do Brasileirão, com 25 gols, e da Libertadores, com nove.

A premiação ainda lembrou de outros cinco atletas brasileiros.

São eles: Éverton (Grêmio), Daniel Alves (São Paulo), Soteldo (Santos), Filipe Luís (Flamengo) e Guerrero (Internacional). Já o prêmio de melhor técnico da América do Sul foi para Marcelo Gallardo, do River Plate, à frente de Jorge Jesus, do Flamengo.

(ANSA).