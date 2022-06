Gabigol, do Flamengo, minimiza atrito com o Atlético-MG: ‘O futebol tem um jogo psicológico também’ O Atlético-MG pediu ao STJD que puna Gabigol por ter falado que o Galo iria conhecer 'o que é inferno' no jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil, no Maracanã