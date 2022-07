Gabigol, do Flamengo, diz que faltou seriedade a um jogador do Atlético na partida de ida: ‘Não é certo’

Na zona mista do Maracanã após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, que classificou o Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil, Gabi disse que faltou seriedade a um jogador do Galo na partida de ida. O atacante relembrava e elogiava a festa da torcida atleticana no Mineirão, quando fez o relato sobre atleta, cujo nome preferiu não relevar.

Gabi durante jogo contra o Atlético-MG no Mineirão (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

– O jogo por si só já te causa uma motivação extra porque é um jogo importante, contra grande jogadores e um grande time. Lá eles também fizeram uma grande festa. Foi muito lindo também a torcida do Atlético, fez mosaico, fez fogos. A gente também sentiu a pressão deles.

– Mas como falei, acho que eles poderiam ter levado o jogo um pouquinho mais a sério, principalmente um jogador. Não vou falar (o nome). A gente veio aqui muito vivo e conseguimos fazer um grande jogo. Acho que o Atlético defende o dele e o Flamengo defende o Flamengo, é normal. No final de tudo, acho que foram duas lindas festas, dois times muito bons e feliz que o Flamengo passou.

Em seguida, Gabigol explicou que o jogador em questão deu “risadinhas” direcionadas tanto ao time do Fla quanto ao técnico Dorival Júnior. O atacante, inclusive, se citou como exemplo e afirmou que gosta de brincar com a torcida, mas sem desrespeitar os jogadores da equipe adversária.

– Eu falei para ele, ele sabe que é ele. Ficou puxando a bola, ficou dando risadinha para o Dorival, deu risadinha para o nosso time. Eu falei para alguns que isso não se pode fazer. Eu sou um cara que brinco, que me motivo com algumas coisas, mas eu não desrespeito jogador nenhum, não fico dando risadinha. É claro, vou fazer gol e vou comemorar com a minha torcida. Sou xingado, levo numa boa, mas acho que isso que ele fez não é certo. Ele sabe o que ele fez.

