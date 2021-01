Gabigol diz ter ‘falado o que não querem escutar’ e festeja vitória ‘convincente’

Gabigol não fugiu da polêmica e concedeu entrevista, claro, um pouco mais leve, após a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Goiás, na noite desta segunda-feira, no estádio da Serrinha, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que vinha sendo muito criticado pelas afirmações na última coletiva, falou sobre o alívio de ter voltado a marcar e vencer com a camisa rubro-negra.

“Eu falei o que eu acho. Falo o que não querem escutar. Foi criado muitas coisas que não existiam. Precisávamos melhorar e fizemos um jogo muito bom contra uma equipe forte. Conseguimos uma vitória convincente e que dá um certo alívio para o próximo jogo”, afirmou Gabriel já pensando no duelo contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 19h, no Mané Garrincha, pela 31ª rodada.

Na coletiva de imprensa, na última sexta-feira, Gabriel Barbosa provocou polêmica ao falar sobre uma possível “panela” no Flamengo, além de explicar o motivo que o fez ficar no banco de reservas sem estar completamente uniformizado. O atleta chegou a ser chamado de “mimado”.

Na noite desta segunda-feira, porém, acabou sendo um dos destaques da vitória do Flamengo. Chegou a marcar dois gols anulados pela arbitragem. O jogador é um dos homens de confiança do técnico Rogério Ceni e é considerado peça importante para o duelo contra o Palmeiras.

Com menos pressão, após derrotar o Goiás, o Flamengo vai para o duelo desta quinta-feira na quarta colocação, com 52 pontos, cinco atrás do líder São Paulo, mas com um jogo a menos.

