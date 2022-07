‘Gabigol deveria ter sido expulso’, diz jornalista após chute do atacante em Fernandinho Atacante do Flamengo atingiu o meia do Athletico Paranaense e levou cartão amarelo







No fim do primeiro tempo entre Flamengo e Athletico Paranaense, Gabigol e Fernandinho levaram cartão amarelo após se estranharem em campo. O atacante chegou a atingir o volante com um chute, o que causou questionamento de jornalistas nas redes sociais.

– Gabigol deveria ter sido expulso por pontapé em Fernandinho do Athletico. Luiz Flávio de Oliveira pipocou – escreveu Alexandre Praetzel, da TNT Sports.

– O Marrony foi expulso num lance bem parecido com esse do Gabigol… Acharam pra amarelo? – comentou o influenciador Allan Rodrigues.

– Gabigol não merecia ser expulso? – questionou a jornalista Yara Fantoni, da Band.

No fim de semana, na estreia de Marrony pelo Fluminense, o atacante levou cartão vermelho em lance parecido, nos acréscimos do segundo tempo. Além do lance polêmico, Gabigol perdeu algumas oportunidades de gol no primeiro tempo e foi criticado por torcedores.

