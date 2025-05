Gabigol decide nos acréscimos, Cruzeiro vence Flamengo e Palmeiras lidera Brasileirão

Gabigol protagonizou neste domingo a famosa “lei do ex”. Após começar o jogo no banco de reservas, o atacante marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, time pelo qual tem longa história, por 2 a 1, no Mineirão. O resultado encerrou um longo jejum de 10 anos sem vitória do time mineiro sobre o carioca no Brasileirão e ainda impediu o rubro-negro de se manter na liderança do campeonato.

O jogo eletrizante, diante de 52 mil torcedores, teve roteiro de cinema para Gabriel Barbosa. Ele entrou em campo na reta final do jogo e foi o responsável por anotar o gol decisivo aos 51 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti defendido por Rossi – o cruzeirense balançou as redes ao pegar o rebote.

A vitória deixou o Cruzeiro com 13 pontos, em quarto lugar, quebrando a invencibilidade do Flamengo, que ainda perdeu a liderança. Soma 14 pontos, dois a menos do que o Palmeiras, que venceu por 1 a 0 o Vasco, em Brasília (DF).

O jogo começou em alta velocidade. O técnico Leonardo Jardim fez a opção de reforçar seu meio-campo, colocando o meia Wanderson como um quinto homem e deixando Gabigol como opção no banco de reserva. Com isso, apenas Kaio Jorge ficou no ataque.

A escolha deu certo, porque Kaio Jorge abriu o placar aos 14 minutos. A pressão na saída de bola deu certo, o Cruzeiro recuperou a bola com Lucas Romero no meio-campo e Kaio Jorge foi lançado na intermediária. Ele avançou rápido, pegando a defesa desarmada. Deu um drible de corpo entre dois marcadores e chutou forte, surpreendendo o goleiro Rossi.

Em seguida, o Flamengo tentou a reação e esbarrou em Cássio por duas vezes. Na primeira, o goleiro pegou em cima da linha uma cabeçada de Léo Ortiz. Depois dividiu com Pedro na pequena área, após jogada armada por Arrascaeta.

O Cruzeiro seguia seu esquema reativo. Kaio Jorge quase marcou o segundo gol aos 30 minutos, quando avançou da intermediária, não foi bloqueado e soltou a bomba. A bola mudou a trajetória, mesmo assim Rossi desviou de raspão e a bola explodiu no travessão. O atacante cruzeirense está em grande fase: marcou seis gols nos últimos sete jogos. Christian teve outra chance, aos 37, quando bateu de virada e Rossi espalmou para escanteio.

Mas quando o jogo parecia sob controle do time mineiro, surgiu o talento individual de Arrascaeta para fazer a diferença. Ele empatou aos 43 minutos. Após ajeitada de Gerson, na linha da grande área, o meia uruguaio bateu de primeira e de curva, acertando o ângulo de Cássio. O flamenguista não comemorou por marcar contra seu ex-clube. Ele já anotou 32 gols no “novo” Maracanã: 30 pelo Cruzeiro e dois pelo Flamengo.

O ritmo caiu no segundo tempo, certamente pelo desgaste físico do início do jogo. O Flamengo teve Bruno Henrique no lugar de Everton Cebolinha, sentindo dores na perna direita, e depois com Michael na vaga de Pedro.

Mas Leonardo Jardim não mexeu no Cruzeiro, que teve as melhores chances para marcar. Aos 23, num chute de Matheus Pereira defendido por Rossi e, aos 30, com o meia de novo. Desta vez Rossi deu rebote e Kaio Jorge acabou bloqueado pelo próprio goleiro.

Nesta altura, a torcida pedia por Gabigol. Mas, aos 34, Rossi fez outra grande defesa num desvio de peito de Wanderson. O técnico Filipe Luís queimou suas últimas três trocas no time carioca, apostando na qualidade de seu elenco. Entraram Varela, Luiz Araújo e Juninho para as saídas de Wesley, Gerson e Arrascaeta.

Aos 40, Bruno Henrique, enfim, finalizou pela primeira vez com perigo para a defesa de Cássio. Três minutos depois, Gabigol entrou no lugar de Matheus Pereira,na esperança de ter alguma chance de pegar na bola.

Aos 48, numa disputa de bola na área, Léo Pereira chutou a perna de Eduardo e o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Na cobrança, Gabigol chute no canto direito, Rossi deu rebote e o próprio artilheiro completou para as redes, aos 51 minutos.

Pela oitava rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o lanterna Sport no próximo domingo (dia 11), às 16 horas, no Recife, mas antes, na quarta-feira (7), vai tentar a recuperação na Copa Sul-Americana. É o lanterna do Grupo E, com três derrotas e nenhum ponto, e vai até o Equador enfrentar o Mushuc Runa, líder com nove pontos.

O Flamengo volta ao Maracanã no próximo sábado, diante do Bahia, às 21 horas. Antes, na quarta, vai atuar pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores na Argentina diante do Central Córdoba, que o surpreendeu no Rio ao vencer por 2 a 1 e lidera com sete pontos.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 X 1 FLAMENGO

CRUZEIRO – Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira (Gabriel Barbosa) e Wanderson (Eduardo); Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Michael). Técnico: Filipe Luís.

GOLS – Kaio Jorge, aos 14, e Arrascaeta, aos 43 minutos do primeiro tempo. Gabriel Barbosa, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Romero, Lucas Silva, Villalba e Christian (Cruzeiro); De la Cruz (Flamengo).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 3.079.743,00.

PÚBLICO – 52.792 torcedores.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).