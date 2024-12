Gabigol comemora gol em despedida no Flamengo: ‘Hoje me tornei imortal, virei uma lenda’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 20:08 Para compartilhar:

Gabigol se despediu do Flamengo neste domingo. E não poupou elogios à própria trajetória no clube carioca após marcar um dos gols no empate com o Vitória por 2 a 2, no Maracanã. O atacante criticou indiretamente a diretoria rubro-negra e deixou em aberto um possível retorno ao clube no futuro.

“Estou feliz, acho que foi uma passagem histórica. Cheguei aqui um menino e acho que hoje é o dia em que me torno imortal. Daqui a pouco vou ter 30 anos, 35, 40, 90 anos, não estarei mais aqui na Terra, mas o meu nome vai estar aqui para sempre. Então acho que hoje encerra-se um ciclo, hoje eu virei uma lenda”, declarou o jogador, em entrevista ao canal SporTV. “Daqui a 30, 40, 50 anos quando falarem do Flamengo vão ter que falar meu nome, e quando falarem meu nome vão ter que falar do Flamengo.”

Gabigol encerra sua passagem após não renovar seu contrato com o clube. A partir de agora, ele está oficialmente sem clube. Ele evitou revelar qual será o seu destino para a temporada 2025 do futebol brasileiro e voltou a cutucar a diretoria do time carioca, afirmando que membros da gestão do clube não cumpriram com sua palavra em suposto acordo com o jogador.

“Eu tenho palavra, diferente de outras pessoas. Meus pais me criaram como homem, e acho que a coisa mais honrosa do homem é ter palavra. Não tiveram palavra comigo, mas minha palavra é mantida, eu não vou ficar. O que importa mesmo é o que as ruas falam, tenho certeza que quando eu andar na rua daqui a 15 anos ou daqui a 15 minutos, eu vou ser idolatrado, vou ser amado. O que me importa é a torcida, sempre joguei por eles e sempre tentei mostrar que queria ser um deles dentro de campo”, afirmou.

Ao longo do jogo, as arquibancadas quase lotadas do Maracanã pediram “Fica, Gabigol!”. Ao mesmo tempo, proferiram ofensas a Rodolfo Landim, atual presidente do clube – na segunda-feira haverá eleição para definir o seu sucessor, após seis anos de gestão no clube.

Questionado sobre o futuro, Gabigol não descartou um possível retorno ao Flamengo. “Seria um sonho, confesso. Futebol a gente não sabe o que vai acontecer, muita coisa aconteceu. Sou muito grato e tenho uma promessa com aquele ali (apontou para o vice de futebol do Fla, Marcos Braz), e ele sabe o que prometi para ele e o que ele prometeu para mim. Então um dia eu acho que eu volto.”