Gabigol assume namoro com irmã de Neymar: “Te amo, pretinha”

Rio – Vivendo grande fase dentro de campo com a camisa do Flamengo, Gabigol também marcou um golaço fora das quatro linhas. Neste sábado, o jornalista Léo Dias confirmou que o atacante rubro-negro assumiu de vez o romance com Rafaella Santos, irmã de Neymar. Na última sexta-feira, o atleta publicou uma foto de sua festa de aniversário, sendo abraçada por ela. Na legenda, o camisa 9 do Fla escreveu: “Obrigado pela surpresa, pretinha”.



No dia anterior a post sobre a festa surpresa, Gabigol, que completou 23 anos, já havia utilizado o apelido carinhoso para responder um comentário feito por Rafaella, que deixou um emoji de coração e foi respondida com uma declaração do atleta: “Te amo, pretinha”.

Em 2017, os dois chegaram a namorar, porém acabaram terminando o relacionamento meses depois. Em abril, os dois foram flagrados se beijando, mas negaram o namoro. Em 2017, Gabigol e Rafaella namoraram – (Reprodução/ Instagram)