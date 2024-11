Gabigol anuncia saída do Flamengo e será jogador do Cruzeiro em 2025, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 18:30 Para compartilhar:

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, anunciou neste domingo, 10, após o título do Flamengo na Copa do Brasil, que está de saída do clube carioca após seis anos.

De acordo com o site “ge.com”, o jogador será jogador do Cruzeiro em 2025. A reportagem diz ainda que o clube mineiro trata o atacante como o principalmente investimento para o próximo ano.

Pelo Flamengo, Gabigol marcou 160 gols em 305 jogos pelo clube. Ganhou, entre outros títulos, dois títulos da Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).