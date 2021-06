Gabigol agradece e se despede do ‘inesquecível’ Gerson: ‘Mais um da geração dos coringas indo embora’ Atacante do Flamengo está a serviço da Seleção Brasileira e, por isso, não atuará no jogo de despedida do Coringa, que será nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, no Maracanã