Gabi Moraes avalia início de carreira como influenciadora digital: ‘Maior cobaia de todos os erros da internet’

Gabi Moraes, anteriormente conhecida como Gabriela Pugliesi, participou recentemente do podcast “Vale o Post”, e relembrou o início da carreira como produtora de conteúdo. No episódio que foi ao ar na última terça-feira, 21, a influenciadora compartilhou insights sobre sua trajetória e a evolução de sua carreira no mundo digital.

Hoje mãe de dois filhos, Gabi Moraes foi uma das primeiras influenciadoras digitais do Brasil, abrindo portas para uma geração de criadores de conteúdo. Suas publicações sobre vida saudável logo a destacam nas redes sociais, fazendo dela uma referência no universo fitness.

“Eu sou a maior cobaia de todos os erros da internet. Eu fui lá e errei. Aí falei: ‘Oh, gente! Não faz assim. E também dos acertos. Porque eu acho que ser pioneira tem dois lados, como tudo na vida. Me abriu muitas portas. Me facilitou muitas coisas, só que também me prejudicou várias vezes. Porque muitas coisas hoje que a gente sabe que não pode, eu não sabia e fazia”, apontou ela durante bate-papo com a apresentadora Isabela Soller.

Gabi revelou que, por ser uma das pioneiras, muitas vezes se sentiu julgada pelas pessoas.

“Eu não tinha nenhum filtro. Eu achava que não tinham pessoas olhando com malícia para o que eu falava ou fazia. Hoje eu sei que tem. As pessoas estão só esperando um escorregãozinho seu para tripudiar”, avaliou.

Muita coisa mudou na vida de Gabi Moraes desde que ela começou a dedicar seu tempo a ajudar outras pessoas a levar uma vida mais saudável. Ainda durante a participação no “Vale o Post”, ela enfatizou que essas experiências a transformaram profundamente, alterando sua perspectiva sobre a opinião pública. Ela contou que prioriza seu bem-estar e o de sua família, mas deixa de lado as críticas e pressões das redes sociais.