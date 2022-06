Gabi Martins sobre vibrador: ‘Uso sozinha e com parceiro’

Gabi Martins abriu a intimidade ao falar sobre o uso de vibrador. Em entrevista ao site Gshow, a cantora revelou que usa o acessório erótico e não tem nenhum problema em falar do assunto.

“Curto e tenho vários… Uso sozinha e com parceiro também. Sou a favor do prazer, de a gente se sentir bem e confiante. A mulher tem que se conhecer para descobrir o que ela mais gosta e a forma como gosta, até para estar com alguém. Eu defendo, uso e adoro”, contou Martins.





Na sabatina, a loira, que está solteira desde fevereiro, quando terminou seu relacionamento com o cantor Tierry, disse que nunca teve um relacionamento amoroso com uma mulher, mas não vê problema caso tenha um dia .