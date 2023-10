Gabi Martins revela ter sido processada por suposta amante de Zé Felipe: ‘Nunca vi na vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 3:26 Compartilhe

Gabi Martins revelou nesta quinta-feira, 5, uma situação inusitada pela qual está passando. Segundo a cantora e influencer, ela foi processada pela mesma mulher que alegou ter sido ameaçada por Virginia Fonseca.

“Mal cheguei de viagem e minha mãe já me entregou uma intimação da Justiça. Tinha um Oficial batendo aqui na porta às 7h da manhã. A mesma pessoa que está falando coisas infundadas do Zé e da Virgínia está me processando, alegando coisas também infundadas ao meu respeito e a respeito do meu antigo relacionamento”, começou Gabi, nos stories do Instagram.

Quem ameaçou Virginia foi Samantha Carlos Ramos, que alegou ter tido um caso com Zé Felipe em 2019.

No processo contra Gabi, a mulher diz ter sido ameaçada após uma crise de ciúmes da ex-BBB com um ex-namorado. Nos vídeos compartilhados, no entanto, ela não especificou se se trata do cantor Tierry ou do empresário Lincoln Lau, seus dois ex-namorados.

“Ela alega que eu a ameacei, por ciúmes do meu ex, em São Pedro da Aldeia, que eu nunca fui. Eu estou completamente chocada, assustada, porque eu nunca a vi na vida, não faço a menor ideia de quem seja”, continuou.

Posteriormente, Gabi tranquilizou fãs: “Meus advogados já estão cuidando do caso e agora eu vou deixar tudo com eles. Acho que ela sonhou que eu estava lá. É surreal isso.”

Vale lembrar que, no começo do mês, a Justiça arquivou o processo movido contra Virginia por falta de provas.

