Gabi Martins revela ter feito reversão de procedimentos estéticos: ‘Me arrependi’

Em entrevista ao programa “Sensacional”, da RedeTV!, apresentado por Daniela Albuquerque, Gabi Martins revelou que se arrependeu de alguns dos procedimentos estéticos que fez depois de ter participado do “BBB20“, e que reverteu alguns deles.

A sertaneja diz que tudo o que fez, foi de fato porque quis, mas que após ter realizado, e de ter recebido muitas críticas sobre os procedimentos, percebeu que tinha exagerado.





“Tudo o que eu fiz de procedimentos, foi porque eu realmente queria, não por pressão. ‘Ah, vou fazer porque a sociedade tá querendo’. Tanto que um tempão depois eu coloquei silicone, esperei ficar um pouco mais velha, não foi logo em seguida do Big Brother”, diz Gabi.

“Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização [facial], queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco. Eu senti que podia ter feito menos. As pessoas começaram a falar muito e eu, vendo aquilo, pensei: ‘Não devia ter feito isso, não’”, explicou a cantora.

Durante o programa, foi exibida uma montagem com duas fotos da cantora lado a lado, mostrando as diferenças em seu rosto, e Gabi foi comentando algumas delas.

“Coloquei para retirar [a boca e o queixo]. Com um tempo foi saindo [naturalmente] também, mas faz um tempo que não faço. Foi saindo aos poucos. Mas esses eu me arrependi”, disse.

A cantora também revelou que recebia muita pressão do seu antigo empresário, antes de ter participado do “BBB”. “Meu antigo empresário me cobrava: ‘Você está gorda, está magra’. Ele me pressionava muito. Fui me diminuindo e distorcendo a realidade para fazer as coisas darem certo do jeito dele e acabei entrando em depressão”, revelou.