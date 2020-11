Gabi Martins fala em live sobre relação com Gui Napolitano

A cantora Gabi Martins contou em live da IstoÉ Gente na noite da última quinta-feira (5) sobre o clipe da sua mais recente música, “Covardia”, que contou com a participação do seu par no BBB, Guilherme Napolitano, e gerou especulações de uma possível volta do casal.

“A minha relação com o Gui é muito evoluída. A gente tá permitindo se conhecer fora desta casa mais vigiada do planeta. Não quer dizer que estamos namorando, até porque estamos solteiros. Mas estamos vivendo este momento”, disse Gabi.

A cantora também comentou sobre os boatos de um relacionamento amoroso com o humorista Danilo Gentili. “No Twitter, a gente brincava um com o outro, mas fora do programa não chegamos a se encontrar. Então, não rolou beijo. Foi só um amor platônico, nada real”, falou.

Gabi também confirmou que vai lançar um DVD com músicas inéditas no próximo ano com participações especiais, mas ela não revelou nenhum nome.

